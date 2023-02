Basket - Serie "D" maschile

Match esterno sul parquet di Vaiano per la Libertas che affronterà Valbisenzio, domenica, alle 18. I ragazzi di Romani arrivano da un bel successo in trasferta e, domenica, vogliono assolutamente tornare a casa con un’altra vittoria.

"Quella di domenica – ha commentato Romani – sarà la seconda trasferta consecutiva. Sarà molto impegnativa, in casa di un’avversaria che cambia spesso volto e rendimento, tra quando gioca in casa e quando, invece, è in trasferta. Sono particolarmente temibili sul loro parquet che, storicamente, è sempre stato molto caldo e, per questo, non sarà un contesto molto semplice, dove il fattore campo sarà importante".

"Arriviamo a questa gara – aggiunge Romani – , con sentimenti contrastanti: siamo contenti di come abbiamo iniziato il girone di ritorno, con tre vittorie su quattro partite, con l’unica sconfitta al termina di una buona prova contro Bottegone. Per contro, abbiamo una situazione molto importante per quanto riguarda l’infermeria, cui si aggiunge la squalifica di Giovannetti". "Non so ancora – ha proseguito il coach biancorosso – se e quanti giocatori riuscirò a recuperare e, per questo, ci presenteremo a Vaiano in emergenza. La differenza, comunque, la fanno sempre l’atteggiamento ed il senso di responsabilità dei ragazzi, oltre, ovviamente, agli avversari. Se noi, però, abbiamo un approccio, simile a quello avuto contro Valdera, ce la possiamo giocare bene anche contro Vaiano. Se, viceversa, in emergenza, ti presenti e manca qualcosa a livello di atteggiamento, di grinta e di energie, ecco che rischi".

"All’andata – conclude Romani – facemmo una grandissima partita, attenta, con una prestazione straordinaria, riuscendo a sorprenderli. I nostri avversari possono contare sul veterano Bonari, sul realizzatore importante Pergola e su Lucchesi, un giovane interessante, dotato di grande talento fisico e tecnico. Noi abbiamo un bisogno fondamentale della vittoria per cercare di far rimanere aperto il discorso per il terzo posto".

Il match, valido per la quinta giornata di ritorno della regular season, sarà diretto da Andrea Cavallo di Siena e Marco Sferruzza di Firenze.

Alessia Lombardi