Basket - Serie "D" maschile

Match esterno, domenica prossima, alle ore 18.30, sul parquet di Pontedera, per la Libertas, che affronterà il Bellaria Cappuccini.

"All’andata – ha commentato Romani – fu un momento difficile per noi: tante assenze importanti e, per questo, arrivò una sconfitta pesante. Ci trovammo senza Morello, Cecconi, con Fracassini che sece sul parquet con la febbre alta. Riuscimmo a sprecare tantissimo, subendo il soprasso nei minuti finali".

"I miei giocatori, ora, – aggiunge il coach – vorranno fare una partita orgogliosa, migliore di quella di qualche mese fa. Abbiamo sempre molti acciaccati, con alcuni giocatori che, dopo la feste, si sono infortunati e con Giovannetti squalificato ingiustamente. Cercheremo di recuperare Canciello, ma saremo, comunque rimaneggiati".

"Pontedera – ha concluso il coach biancorosso – è una squadra pericolosa, anche se non è in un buon momento. Ha, però, talento, con tanti giocatori con punti nelle mani come Mirko Cecchi (un esterno pericoloso), ma anche Minuti (un ottimo tiratore), Boschi (un esterno versatile che sa fare un po’ di tutto). Poi l’altro fratello, Alessio Cecchi, anche lui molto pericoloso ed i giovani lunghi Giusti e Donati, giocatori in forte crescita; e poi Cammilli e Vannini, due lunghi esperti e solidi, che danno profondità ad un roster che ha tutte le carte in regola per creare problemi".

"E’ una squadra che è abbastanza dotata – conclude Romani – per la fase difensiva, con molte capacità di attaccare il canestro; per questo dovremo fare una partita molto attenta e togliere quegli errori di superficialità che hanno caratterizzato alcuni fasi delle ultime partite. Sono fiducioso che i miei ragazzi possano fare una grande partita".

La sfida tra Bellaria Cappuccini e Libertas sarà diretta da Abdul Mumin Goma Faisal di Grosseto e Marco Sferruzza di Firenze.

Alessia Lombardi