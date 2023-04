Basket - Serie "D" maschile

Recupero della decima giornata di campionato per la Libertas che, questa sera, alle 21.15, sarà impegnata nella gara casalinga del "Palatagliate" contro Wolf Pistoia. Match che fu rinviato proprio a causa dell’indisponibilità del palazzetto per un altro evento.

"Affrontiamo una squadra – ha commentato Romani – che, apparentemente, potrebbe sembrare una avversario dalla portata molto morbida, in quanto si trova ultima in classifica, già retrocessa, senza più possibilità di cambiare il proprio destino. Era partita molto bene, nonostante fosse una neopromossa: nelle prime giornate ha fatto bene, poi ha inanellato una serie di sconfitte". "Nonostante questo – ha aggiunto il coach – , è un roster che va rispettato e voglio che i miei l’affrontino con la massima attenzione, perché, al di là dei punti in classifica, ha sempre provato a giocarsela. Ha carattere e personalità e verrà qui per fare una buona partita. Ha, dal punto di vista difensivo, qualità importanti, anche se ha inserito un paio giocatori dalla propria prima divisione, come Gisti playmaker ed il lungo Meoni che hanno dato un po’ più di sostanza. Un avversario che può contare anche su Azzardo e sul veterano Ivotti, ma anche sulla guardia Martini che ha una media in doppia cifra. Completano il quadro il lungo Ieri ed Aquili, un giocatore molto solido".

"Noi – conclude Maraia – dovremmo pensare soltanto a vincere questa partita, prima del trittico finale che giocheremo dopo Pasqua, con due trasferte di Pontedera e Calcinaia e la partita difficilissima contro Chiesina. Sono sicuro che i miei ragazzi non molleranno la guardia, dopo la battaglia di sabato scorso contro Castelfranco. Questa sarà l’occasione per riagganciare Grosseto al quinto posto ed andare in vantaggio grazie agli scontri diretti".

A dirigere il match tra Libertas e Wolf Pistoia saranno Lorenzo Cecconi di Livorno ed Emanuele Orsini di Pisa. I biancorossi torneranno di nuovo sul parquet, per la tredicesima giornata, domenica 16 aprile, alle 18, in trasferta, a Pontedera, contro Bellaria Cappuccini.

Alessia Lombardi