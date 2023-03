Basket - Serie "D" maschile

Settima giornata del girone di ritoron della regular season ed impegno esterno per la Libertas che, domani, alle 18.30, affronterà, sul parquet di Montemurlo, il Lions. I ragazzi di Romani, vogliono portare a casa altri due punti importanti per rinsaldare la loro posizione di classifica.

"E’ una partita importante – ha commentato il coach biancorosso – . perché si entra in una fase decisiva per il nostro percorso, con un coefficiente di difficoltà molto alto, perché Montemurlo è una squadra che, come posizione di classifica, è subito dopo di noi, nonostante gli otto punti di distacco. Sono un roster molto solido, che ha alternato partite di alto livello, mettendo in difficoltà le squadre più importanti del campionato. Nel complesso è una trasferta molto delicata, perché ci troveremo di fronte un avversario in salute che ha vinto molto bene sul parquet del Valdera di tre punti, sfiorando la vittoria anche con Bottegone, arrendendosi solo di cinque".

"Montemurlo ha inserito un giocatore – ha concluso Romani – rispetto al girone d’andata, come il lungo Bianchi, ma può contanre anche su Lovino che è un’ala molto versatile, su Guazzini, ottimo tiratore, su Carnesi un veterano sempre pericoloso e sul playmaker Cinque, un giocatore imprevidibile. Per chiudere, sotto canestro hanno Macinigni, un giocatore di categoria. Una squadra da non sottovalutare e da prendere con le molle".

"Noi – conclude il coach – avremo la nostra missione che sarà quella di andarci a prendere i due punti contro un team che all’andata ci fece soffrire. Ci vorrà una gara importante, perché, con la sufficienza, non si porta a casa; ma siamo in un momento centrale della stagione. Dopo questo appuntamento ci attendono cinque giorni molto impegnativi, con Grosseto e Valdicornia; ma, se arriviamo a queste gare con una sconfitta, sarà inutile. Cercheremo di giocarci una buona fetta della nostra stagione nelle prossime sfide, ma adesso pensiamo a Montemurlo che non sarà un cliente facile".

Il match sarà diretto da Tommaso Giachi e Labed Mourad di Firenze. I biancorossi, dopo questo appuntamento, torneranno sul parquet sabato prossimo, in casa, contro Gea Grosseto e mercoledì 15 in trasferta, sul parquet dello Studio Arcadia Valdicornia.

Alessia Lombardi