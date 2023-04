Basket - Serie "D" maschile

Libertas

76

Castelfranco Frogs

52

LIBERTAS LUCCA: Gianni 3, Puccinelli, Canciello 3, D’Ascanio 9, Giovannetti 9, Fracassini 8, Lombardi 6, Morello 9, Guidi 10, Cecconi 19. All.: Romani.

CASTELFRANCO FROGS: Casini 9, Gorini 6, Vallini 3, Toni 2, Maltese, Bellucci 9, Gasperini 4, Ribechini ne, Giungato 5, Barbetta 4, Arrabito 10. All.: Pardini.

Arbitri: Rosselli e Giordani di Piombino.

Note: parziali: 15-15, 29-25, 48-38.

LUCCA - La Libertas ritorna al successo e lo fa davanti al suo pubblico, battendo il Castelfranco Frogs. I ragazzi di Romani sciorinano una bella e convincente gara che vendica l’immeritato ko rimediato all’andata.

E’ stata una partita combattuta, con un primo quarto molto equilibrato, terminato in perfetta parità. Nel secondo tempo i biancorossi hanno provato ad allungare ed hanno chiuso sul +4, grazie ad una difesa molto attenta. Nel terzo quarto i lucchesi sono stati più concreti e cinici ed hanno dato il via al primo break, con gli avversari molto nervosi. Ma i biancorossi hanno continuato a macinare gioco, spingendo fino alla fine.

"Siamo stati molto bravi in difesa – ha commentato Romani – nella prima fase, ma anche su tutti i 40’. Eravamo molto preparati sulle loro caratteristiche ed i loro giochi e siamo riusciti ad annullare elementi come Barbetta, Giungato ed Arrabito, con quest’ultimo che ha avuto davvero poco spazio di manovra. Il rimpianto è per come abbiamo gestito i primi due quarti, dove non siamo riusciti a capitalizzare le occasioni che eravamo riusciti a creare".

"Il +4 all’intervallo – ha aggiunto il coach – preoccupava, soprattutto per quello che evamo riusciti a far vedere in campo. Per quanto ci riguarda, Cecconi in attacco ha regalato una buona prova; solida anche quella Guidi e di Morello per intensità difensiva. Ma anche Giovannetti è stato prezioso nel dominare a rimbalzo, spalleggiato da Fracassini ed Ascanio. E’ arrivata questa buona vittoria, meritata ed anche importante nel punteggio, che ci voleva in questo momento".

La Libertas tornerà sul parquet giovedì nel recupero del "Palatagliate" contro Wolf Pistoia, alle 21,15.

Alessia Lombardi