Basket - Serie "D" maschile

Libertas

66

Wolf

56

LIBERTAS LUCCA: Gianni 2, Canciello 1, Mattei 2, Giovannetti 4, Berti 11, Fracassini 17, Lombardi 2, Morello 9, Guidi 7, Cecconi 11. All.: Romani.

WOLF PISTOIA: Fantini 11, Aquili 7, Amerighi 2, Niccolai ne, Leone, Martini 18, Zardo 7, Meoni, Evotti 9, Giusti 2. All.: Tasselli.

Arbitri: Cecchini di Livorno ed Orsini di Pisa.

Note: parziali 17-20, 28-32, 51-42.

LUCCA - Vittoria meritata, nel recupero della decima giornata, per la Libertas contro Wolf Pistoia.

Nonostante non si trovassero di fronte un avversario temibile, i biancorossi hanno un po’ faticato all’inizio in difesa, con i pistoiesi che, nei primi venti minuti, sono sempre stati avanti di pochi punti, interpretando meglio la gara. Anche il secondo quarto è andato in scena sulla falsariga del primo, nonostante le rotazioni fatte da coach Romani, soffrendo molto in attacco, con giocate deboli.

Nel terzo quarto la Libertas ha cambiato rotta, ribaltando la partita, con i primi quattro minuti nei quali è arrivato un 11 a 0 parziale che ha riaperto i giochi.

L’ultimo quarto è stato abbastanza confusionario, con il divario che si è mantenuto quasi sempre in doppia cifra. Una vittoria che riporta i biancorossi al quinto posto e, adesso, torneranno in campo la domenica dopo Pasqua, contro il Bellaria Cappuccini, alle 18.30, in trasferta.

"Poteva essere – ha commentato Romani – una vittoria prevedibile alla vigilia, anche se non è stato un successo di spessore ed una prestazione brillante dei biancorossi. Avevamo assenti Raimo ed Ascanio e Cecconi non in perfette condizioni. Abbiamo, poi, dovuto fare a menno di Canciello per un infortunio dopo pochi minuti".

"Da segnalare – sottolinea il coach della Libertas – la bella partita di Berti che ha giocato una gara completa, come doveva essere fatta. Abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità, ma sapevamo che, nonostante avessimo di fronte l’ultima in classifica, sarebe stata una partita difficile. E così è stato".

Alessia Lombardi