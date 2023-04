Basket - Serie "D" maschile

Ultima gara casalinga e penultima gara di campionato di regular season per la Libertas che affronta, questa sera, alle 21.15, al "Palatagliate", il Bestdrive Balda Pneum Chiesina. Una gara molto importante per i biancorossi che vogliono concludere nel migliore dei modi questa stagione che ha regalato ai biancorossi anche la Coppa Toscana.

"E’ una partita di alta classifica – ha commentato Romani – , perché si sfideranno due formazioni che si trovano, rispettivamente, al quinto e al quarto posto. Ci sarà sicuramente un livello elevato, anche se non ci sono particolari obiettivi. Noi stiamo cercando di difendere il nostro piazzamento ed avremo bisogno di un qualcosa fuori dall’ordinario per agganciare e superare Chiesina, visto che dovremmo vincere e superarli di ventidue punti, avendo perso di ventuno all’andata. Quindi è una cosa molto complicata. Sarà una partita molto vera e molto dura, perché si affronteranno due squadre che hanno fatto un campionato da protagoniste e sarà un avversaro molto difficile". "Chiesina – ha aggiunto il coach biancorosso – è una squadra costruita per obiettivi importanti, con giocatori come Pellegrini che lo scorso anno era ad Altopascio in “C” ed è un esterno di talento; ma anche il tiratore Mucci, il playmaker Landi, i fratelli Pinzani. Ma può contare anche sul miglior pacchetto lunghi del campionato, con Meacci che per tanti anni ha militato in serie “C” e Pagni. Completa la “rosa” Moroni, leader della squadra, che gioca lì da tanti anni".

"Chiesina – conclude il coach – è una squadra di talento, molto profonda e fisica. Servirà una partita estremamente attenta per limitare il loro talento a disposizione. Dovremo giocare un’ottima partita, commettendo pochi errori, quasi al limite della perfezione. Ci auguriamo in una buona cornice di pubblico".

Il match tra Libertas e Bestdrive Balda Pneum Chiesina sarà diretto da Luca Meini e Labed Mourad di Firenze.Mentre giovedì 27 la regular season si concluderà con la trasferta in posticipo di Calcinaia, contro il Pastificio Caponi.

