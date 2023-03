Basket - Serie "C" maschile "Gold"

BAMA ALTOPASCIO

80

AMEN AREZZO

79

BAMA ALTOPASCIO: F. Creati 17, Nieri, Bini 5, Tarzan 7, Salazar 18, Mandroni 1, Lorenzi 23, Mencherini 9. All.: Pistolesi.

AMEN AREZZO: Veselinovic 18, Fornara 13, Toia 16, Filippeschi, Rossi 26, Terrosi, Castelli, Giommetti 5, Pelucchini 11, Provenzal. All.: Evangelisti.

Arbitri: Cirinei di Pisa e Russo di Firenze.

Note: parziali 12-28, 35-56, 57-72; espulsi: Bini e Filippo Creati.

PONTE BUGGIANESE - Miracolo sportivo al "Palapertini". Il Bama consolida le speranze play-off con un’ impresa che rimarrà nella storia. Senza Nannipieri e Marco Creati, contro una corazzata (acquistato il play argentino Facundo Toia che è un professionista), che ha iniziato con 66 da tre punti, sotto anche di 25 punti, con un parziale di 23-7 nel quarto conclusivo, rimonta e vince.

Durante la gara i rosablu hanno perso anche Bini, espulso per antisportivo e tecnico molto discutibili al 3’ del terzo quarto; poi Filippo Creati in contropiede fermato volontariamente. In questo caso niente antisportivo e per le proteste doppio tecnico e anche lui fuori. Con cinque giocatori contati, parte una "remuntada" epica, con una reazione d’orgoglio esagerata. Salazar e Lorenzi prendono per mano la squadra a livello offensivo, ma è la difesa che compie un capolavoro, guidata da un super Nieri, arrivato da pochi giorni. Anche Tarzan bene. Il finale è al cardiopalma. 02 ai liberi sia di Veselinovic sia di Fornara e, sul 77-79, "tripla" di Lorenzi da 8 metri per l’apoteosi. Successo da consegnare agli annali e il sogno play-off continua.

Mas. Stef.