Basket - Serie "C" maschile "Gold"

BAMA

76

OLIMPIA LEGNAIA

83

BAMA ALTOPASCIO: F. Creati 6, Ghiarè 3, M. Creati, Mencherini 12, Bini 14, Nieri, Salazar 20, Lorenzi 18. All.: Pistolesi.

OLIMPIA LEGNAIA: Pracchia 2, Merlo 9, Radchenko 3, Baldinotti 3, Giannozzi, Sakellariou 10, Quaglia, Del Secco 6, Cherubini 17, Nikoci 16, Scarpone 17. All.: Zanardo.

Arbitri: Zanzarella e Barbanti.

PONTE BUGGIANESE - Le gare decisive saranno: quella di giovedì prossimo, in casa contro Mens Sana Siena e, sempre al "Palapertini" contro Costone Siena, magari a Livorno, con il Don Bosco. Per acciuffare i play-off serviranno tre vittorie.

Contro Legnaia niente da fare. Si sapeva che sarebbe stata difficile. L’Olimpia fiorentina era avversario davvero ostico, con greci, lettoni, tutti professionisti. E’ arrivata a Ponte Buggianese con otto delle ultime dieci gare (su campi difficili come quello della Virtus Siena e della Spezia) e in trasferta non perde da gennaio. Vuole entrare nel club delle prime quattro per la "B".

Purtroppo i rosablu hanno dovuto rinunciare a Nannipieri che in allenamento è ricaduto malamente sulla caviglia che lo aveva costretto ai box per 20 giorni. Avvio inguardabile del Bama che consente un 77 nelle triple agli avversari. In vantaggio gli ospiti anche di 23, sul 36-59 nel terzo quarto e ancora sui 20 punti il distacco dopo un tecnico fischiato contro Altopascio che, al 30’, è – 15: 51-66. Poi parte la rimonta del Bama, come l’alta marea, con Salazar, Mencherini, Lorenzi: 71-74 e 76-80. Una tripla di Salazar danza sul ferro due volte ed esce: sarebbe stato il -1...

Mas. Stef.