Basket - Serie "C" maschile "Gold"

Hors categorie. Di un livello superiore. Lo sono le mitiche vette dell’Alpe d’Huez, il Mont Ventoux, l’Izoard ed altre al Tour de France. La definizione da "Settimana enigmistica" è perfetta per spiegare l’impegno del Bama a Prato, oggi, alle 18. I lanieri sono secondi, 15 vittorie e cinque sconfitte: una fu quella dell’andata, proprio a Ponte Buggianese, contro i rosablu che, però, erano nel punto più elevato, all’apice della loro parabola; mentre, adesso, la fase è quella discendente. Inoltre si gioca al "Palatoscanini", dove, in stagione, sinora è passata solo Agliana e con una motivazione speciale.

I biancazzurri, battendo Bini e compagni e tifando Cecina nello scontro diretto con Castelfiorentino, raggiungerebbero proprio il team della Valdelsa in testa alla classifica. Prato è reduce dal ko con la Virtus Siena e vorrà rifarsi: squadra dal talento tecnico smisurato che, però, è capace di battere Castelfiorentino e Cecina, ma di perdere a San Giovanni Valdarno contro la Synergy, ultima in classifica. Infine un rilievo statistico: Prato ha soltanto il quinto miglior attacco, ma la seconda miglior difesa, dopo quella di Cecina.

La truppa di coach Pistolesi dovrà fare di necessità virtù. Gara sulla carta proibitiva (in "C" Gold, nella stagione 2019-’20, vinsero gli altopascesi); da qui il dubbio amletico se recuperare con calma Filippo Creati ( assente nell’impresa con Agliana). Anche Salazar non è al meglio, oltre al lungodegente Ghiarè.

La franchigia del patron Sergio Guidi è decima, attualmente, in classifica, con intatte possibilità di accedere ai play-off. Si giocherà molto sugli scontri diretti: ad esempio quelli con Costone e Mens Sana; entrambe dovranno giocare al "Palapertini". Un campionato, comunque, molto equilibrato, con i rosablu che possono recriminare per un avvio di 2023 disastroso e su un paio di vittorie, con Don Bosco ultima in classifica in casa e a Siena, sponda Virtus, all’overtime, che avrebbero potuto cambiare tutto. Le prime nove in graduatoria sono praticamente già qualificate ai play–off; poi cinque squadre lottano per due posti.

Mas. Stef.