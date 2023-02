Basket - Serie "C" maschile "Gold"

BCL

77

SYNERGY

52

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 2, Burgalassi 7, Lenci, Lippi 11, Barsanti 14, Russo 6, Tempestini 9, Del Debbio 5, Simonetti 21, Piercecchi 2, Pierini. All.: Nalin.

SYNERGY VALDARNO: Mesina, Privitera, Volpe 4, Marchionni 2, Bianchi, Elez 17, Diaw 8, Ceccherini 9, Mancini, Morales 2, Bantsevich 10. All.: Vadi.

Arbitri: Montano e Borchi.

Note: parziali 24-16, 39-26, 54-43.

LUCCA - Terza vittoria consecutiva e play-off a portata di mano. BCL sfrutta un’altra grande serata di Simonetti e, dopo il primo quarto, controlla la gara. I valdarnesi, ultimi in classifica, cercano una reazione nel terzo tempino che si aggiudicano 15-17, ma con un parziale di 23-9 dell’ultimo periodo la vittoria assume anche i contorni della... goleada.

Limitata la vena realizzativa di Volpe, solo Elez ha impensierito la difesa biancorossa. Pronti, via e subito un parziale di 10-0 da parte dei padroni di casa. I valdarnesi ci impiegano diversi minuti per sbloccarsi. L’inizio della seconda frazione di gioco vede molti errori per la truppa di coach Nalin; situazione che va a tutto vantaggio degli ospiti che ne approfittano per arrivare al -6, dando segni importanti di vitalità. Il Bcl riesce ad arginare la spinta degli ospiti, ripartendo dal Del Debbio, tornando a dieci lunghezze di vantaggio al 16’. Barsanti e compagni riprendono ritmo e allungano con decisione, realizzando un importante break 7-0, per arrivare al 39-24; l’ultima azione, però, è per la Synergy che realizza con Morales, chiudendo il primo tempo sul risultato di 39-26.

Nella ripresa Barsanti e compagni non mollano di un centimetro, ma anche i valdarnesi si mettono a difendere duro, ma recuperano, però, solo due punti. Al 30’ Bcl è ancora avanti di undici. Inizio di quarto periodo caotico: prima un fallo fischiato a Pierini; poi, sempre a lui, antisportivo; fallo a Diaw e tecnico a Barsanti; lo stesso per coach Nalin. Il tutto nei primi 50 secondi di gioco. Occorrono non meno di tre-quattro minuti per riportare la situazione sul parquet ad una condizione di normalità per riprendere il gioco. La ripartenza è tutta del Bcl; Barsanti mette la tripla della sicurezza.

Massimo Stefanini