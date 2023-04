Basket - Serie "C" femminile

Una difesa eccezionale nel secondo tempo, quando le gialloblu hanno concesso solo dieci punti, tre nell’ultimo quarto, ha permesso al Bieffe Porcari di aggiudicarsi gara uno, in semifinale play-off, contro Pisa. Gara due nella città della Torre pendente mercoledì 3 maggio, alle 21, per chiudere e centrare la finalissima che conduce in "B" contro la vincente tra Firenze e Prato, probabilmente il team gigliato.

Le avversarie sono tutte espressione di città; insieme a queste la piccola Porcari, un paesino di novemila anime che non è certo il vaso di coccio, ma quello di ferro, nella litote di manzoniana memoria. Per la trasferta di mercoledì verrà anche allestito un bus per trasportare i tifosi, tutti in fermento per la squadra di coach Francesca Salvioni, bravissima a gestire in corsa la squadra, dopo l’esonero di Corda.

La partita contro Pisa è stata in equilibrio fino all’intervallo lungo: 23-20 per Porcari. Una squadra dotata fisicamente e atleticamente, quella pisana, per questo temuta. Nella ripresa la metamorfosi. Le ragazze allenate dalla Salvioni iniziano il terzo quarto con una marcia in più. Le avversarie accusano un evidente calo fisico e, di questo, ne approfittano Bartoli e Fusco che, con i dieci punti la prima e quattro la seconda, portano la squadra al termine del periodo avanti 37-27.

L’ultimo tempo è solo gialloblu. Tessaro conferma il buon feeling con il canestro, andando a realizzare subito un tiro da tre punti; spetta poi a Belfiori chiudere i giochi, con l’ultima realizzazione, fissando il risultato sul 47 a 30 per le ragazze della Torretta.

Questa l’analisi di coach Francesca Salvioni: "I play-off sono un altro campionato; quello che è accaduto nella fase regolare conta poco, riparte tutto da zero. E’ stata una bella gara, combattuta, dove le ragazze sono riuscite ad emergere nella seconda parte con abnegazione, cuore e senza mai mollare". Da segnalare un "Palasuore" gremitissimo.

Bieffe Porcari: Del Carlo, Fusco 4, Tessaro 17, Belfiori 7, Casentini, Parlanti, Giovacchini, Collodi 3, Bendinelli, Melchino, Giusti, Bartoli 16.

Mas. Stef.