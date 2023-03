Basket - Serie "C" femminile

Porcari cade a Pisa (46-40), ma rimane in testa alla classifica con Prato e Firenze. Gara in equilibrio, ma con le pisane più attente e concentrate nel finale, più motivate e determinate a ribaltare a proprio favore il risultato della partita di andata, mentre Porcari ha mostrato difficoltà nel trovare la via del canestro. Una partita stregata dove le gialloblu, nonostante una discreta fase difensiva capace di mantenere il punteggio basso, non sono riuscite a dare quel ritmo alto che le contraddistinguono e le permettono di giocare in modo efficace.

La gara inizia con le padrone di casa più aggressive: Conti infila due doppie, mentre, dall’ altra parte, è Tessaro che prova a non far "scappare" le avversarie, andando a segno con realizzazioni dalla lunga distanza. In parte ci riesce ed il primo quarto si chiude con Pisa avanti di otto punti (16-8). Nel secondo tempino Pisa allenta la difesa e si aprono alcuni spazi, dove poter tentare di recuperare il gap. Ci prova Fusco sul finale che va a realizzare sei punti in successione, andando, così, alla pausa lunga sul -1. Poi equilibrio e decisivi nel finale i canestri pisani di Conti e Benedettini.

Queste le parole di coach Francesca Salvioni nel post partita. "Non siamo riuscite – ha detto – ad imporre il nostro ritmo e i nostri schemi; nonostante questo siamo sempre state agganciate a Pisa fino ai minuti finali. Mi dispiace per la sconfitta; adesso lavorare, ricompattarsi e avanti a testa alta".

Domenica si torna a giocare al "Palasuore", con la Pieffe Montecatini, alle ore 18.

Mas. Stef.