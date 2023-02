Basket - Prima divisione maschile

E’ un Centro Computer Cefa Castelnuovo da record quello che si aggiudica il derby contro i Warriors Lucca, con il punteggio di 61 a 18. Un Cefa in grande spolvero difensivo, come evidenziato dai pochi punti concessi agli avversari in una partita a senso unico sin dall’inizio.

"Siamo partiti piano – dice il coach Michele Rocchiccioli –, ma poi siamo stati perfetti e abbiamo vinto con largo vantaggio. Siamo stati intensi ed eravamo motivati dalla gara di andata, dove eravamo calati molto, finendo con una vittoria, ma con una prova non convincente. Sono andati a segno quasi tutti i ragazzi e faccio loro i complimenti per l’atteggiamento in gara, in quanto hanno tenuto per quaranta minuti e non era semplice, visto anche l’andamento del match".

Altra nota positiva, per la formazione gialloblu, il rientro di Andrea Angelini (foto) dopo quasi due mesi. Ora, per il club di Castelnuovo, ci sono due impegni ravvicinati per continuare la corsa al primo posto.

Cefa: Tosoni 14, A. Angelini 4, Sanna 2, S. Angelini 15, Guidugli 4, Lana 2, Tardelli 4, Ferrando 5, Merhori, Rosellini 2, Grandini 8, Bertolini 1. All.: Rocchiccioli, vice Sergiampietri.

Parziali: 13-7, 28-9, 45-11.

Dino Magistrelli