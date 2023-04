Basket - Prima divisione maschile

Us SALES

60

CEFA

50

FIRENZE - Il Centro Computer Cefa Castelnuovo perde anche a Firenze, contro il Sales e chiude il girone di andata della fase dei play-off con una vittoria e due sconfitte, mettendo, così, a rischio la possibile finale.

Un momento difficile per la squadra allenata da Michele Rocchiccioli che, comunque, è ancora padrona del proprio destino, perché, con un filotto positivo nel girone di ritorno, sarebbe certa della qualificazione alla finalissima che mette in palio un posto in Promozione.

Non è uno scenario impossibile, a patto, però, che Lana e compagni sappiano reagire a questo passaggio a vuoto, il primo nelle ultime due stagioni.

Questo il commento del coach dopo la sconfitta contro l’Us Sales. "Ancora una volta un approccio sbagliato e una partenza in cui abbiamo concesso troppo, andando sotto di quindici – dice coach Rocchiccioli –. Poi abbiamo recuperato, tornando a -6, ma non siamo mai stati in possibilità di vincere la sfida. Valdera, però, ha battuto Sparta; quindi il girone è equilibrato e possiamo ancora dire la nostra; dovremo sfruttare il fattore campo".

"Ora – conclude Rocchiccioli – non pensiamo alla classifica, ma dobbiamo risolvere la situazione partita dopo partita. È mancato un po’ di apporto offensivo; sono sicuro che saremo pronti a riscattarci già dalla gara in trasferta con il Valdera che è in programma il 2 maggio".

Adesso ci saranno le due gare casalinghe contro Sparta e Sales: un’ occasione, quindi, importante da sfruttare per credere ancora nella finalissima.

Cefa Castelnuovo Centro computer: Tosoni, A. Angelini 12, S. Angelini 23, Guidugli 2, Lana, Tardelli 5, Ferrando 4, Saletti, Guidi, Rosellini, Grandini 2, Bertolini 2. All.: Rocchiccioli (vice: Sergiampietri). Parziali: 21-6,11-8,14-15,14-21.

La classifica del gironcino dei play-off dopo il girone di andata: Sparta e Sales 4; Cefa e Valdera 2.

Dino Magistrelli