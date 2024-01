Basket maschile Prima Divisione B. Ancora una sconfitta per Sky Walkers. Sempre più emergenza

Ancora una sconfitta per lo Sky Walkers sempre più fanalino di coda con 4 punti, ultimo in classifica. I ragazzi di Merciadri sul parquet del Cus Firenze impattano sull’83 a 55. I biancorossi provano a lottare, ma non riescono a segnare, così il primo quarto va in archivio sul 20-11. Nel secondo quarto ancora i padroni di casa dettano legge e si aggiudicano il quarto con il parziale di 41-27. Al rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo lungo la musica non cambia ed anche il terzo quarto va in archivio sul 60 a 43. Nell’ultimo quarto Cus riesce a gestire il vantaggio e alla fine si aggiudica meritatamente questo successo, nonostante lo Sky Walkers a sei minuti dalla fine arrivi addirittura sul meno sei, ma poi complici due palle perse e due falli sprofonda nella sconfitta pesante.

Alessia Lombardi