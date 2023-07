Basket Club Lucca, arriva Olivieri Ecco il nome del nuovo allenatore

Leonardo Olivieri è il nuovo allenatore del Basket Ball Club Lucca che attende a giorni di conoscere quale categoria dovrà disputare, visto che ha fatto richiesta di essere ammessa alla serie B per la seconda volta in tre anni.

O cadetteria oppure serie C, comunque la scelta del successore di Francesco Nalin è fatta. Radio basket ha sparso informazioni contrastanti, con il club biancorosso che avrebbe contattato diversi tecnici, come è normale che sia.

Adesso il presidente, Matteo Benigni, ha messo nero su bianco con Olivieri, che avrà l’incarico di allenare anche l’under 19, per una continuità, una specie di osmosi con la prima squadra e probabilmente anche un’altra formazione del settore giovanile. Dunque, ad un mese dalla fine del campionato di C Gold, con quel 3-0 subito nei playoff per mano di Arezzo (con tre vittorie orafe all’ultimo secondo o quasi), il primo tassello per la nuova stagione è stato messo. Olivieri, classe 1985, nasce ad Orvieto dove muove i primi passi come giocatore di basket, sfruttando benissimo i suoi due metri di altezza.

Da giocatore ad allenatore il passo è stato breve, il primo gradino come istruttore di minibasket, ha salito poi i successivi gradini, facendosi apprezzare come assistente nella prima squadra in B, poi come capo allenatore l’anno seguente in C e soprattutto vincendo con la under 19 e con la under 17, poi a Foligno, dove con la C Silver raggiunge i play-off ed infine il trasferimento a Todi nel 2017, sempre in C Silver, conquistando nel 2020 la C Gold ed arrivando nell’ultima stagione ad un passo dalla B.

Da pochi anni ha ampliato il suo range di operatività abbinando alla tessera di allenatore nazionale quella di allenatore mentale, specializzato in Mindset Coaching, Queste le sue prime impressioni.

"Sono orgoglioso di essere stato chiamato ad occupare questa panchina della prima squadra del Basketball Club Lucca, dove sono transitati negli ultimi anni allenatori importanti come Russo e Catalani.

Per me è molto stimolante e motivo di grande responsabilità perché dovrò rappresentare i colori di un club importante nel panorama cestistico. Voglio ringraziare il presidente Benigni che mi ha dato questa opportunità e poi Vangelisti che mi ha contattato e devo dire che con lui c’è stato subito un grosso feelling, ci siamo sentiti e poi visti ed il legame si è maggiormente consolidato perché vediamo la pallacanestro dagli stessi punti di vista e questo è stato un ulteriore motivo che ha influenzato la mia scelta. Poi lavoreremo sui giovani, filosofia con cui sono pienamente in sintonia".

Massimo Stefanini