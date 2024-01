Basket - "C» maschile. Bama limita i danni. Ma arriva un altro ko

BAMA

52

ROMOLINI

66

BAMA ALTOPASCIO: Falchi 5, Cannone, Bonfanti n.e., Bini Enabulele 13, Galligani 2, Covino 7, Baroncelli 5, Barbarosa 16, Doveri 4. All.: Traversi.

ROMOLINI SANSEPOLCRO: Spillantini 10, Cipriani 12, Bazani 9, Menchetti n.e., Calzini 12, Mihajlovic 6, Alunni, Hassan 15, Della Mora 2, Occhirossi n.e.. All.: Mameli.

Arbitri: Martini di Porcari e Fabbri di Campi Bisenzio.

Note: parziali 16-19, 31-36, 43-56.

PONTE BUGGIANESE - Ennesima sconfitta per un Bama che, comunque, ha limitato almeno i danni rispetto alle recenti imbarcate. Il copione è quello di un film già visto tante volte: gara in equilibrio fino all’intervallo, con gli ospiti, ancora in lotta per il quarto posto, che prendono il largo dopo l’intervallo lungo. Difese che hanno prevalso sugli attacchi; quarto periodo da 10-9 per i biturgensi.

M. S.