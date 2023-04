Bama spera ancora in una combinazione

Se la Mens Sana dovesse perdere a Castelfiorentino (molto probabile, visto che il team della Valdelsa si gioca l’approdo alla "B"), bisogna che perda anche il Costone contro una Synergy demotivata. In caso di arrivo a tre, il Bama è out, perché è 0-2 con Mens Sana e 1-1 con Costone. Con quest’ultima, però, ha il vantaggio della differenza canestri che si potrebbe rivelare decisiva in caso di arrivo a due, Bama e Costone, appunto.

Una serie di combinazioni, dunque, potrebbe condurre i rosablu del presidente Sergio Guidi ai play-off, ma la speranza è minima. Anche perché, c’è da affrontare (ore 18, Ponte Buggianese) una corazzata come Cecina, prima e già promossa in cadetteria, dove fa il suo ritorno. Senza Tarzan (problema al tendine di un dito della mano destra) e con Filippo Creati che dovrà giocare con un tutore ad una spalla, la truppa di coach Pistolesi ci proverà.

A parte questo, Bini Enabulele e soci meritano un applauso da parte di tutti i supporters rosablu, poiché, seppur in una stagione caratterizzata da "le discese ardite e le risalite" hanno saputo emozionare chi era sugli spalti con imprese insperate alla vigilia del campionato. Con la ciliegina di un successo (su Arezzo) che rimarrà negli annali della franchigia del Tau. Per questo la società di via Marconi chiama a raccolta tutti coloro che amano il rosablu affinché facciano sentire il loro calore.

Il Bama, ricordiamolo, è reduce da due campionati vinti consecutivi: in "D", luglio 2021 e in "C" Silver, giugno 2022. Stavolta potrebbero scattare prima le vacanze, ma è stata una stagione altalenante, però da considerarsi positiva. Se facessimo il raffronto tra il costo delle squadre e il loro rendimento in classifica, Altopascio sarebbe primo. Per i play-off è mancata la vittoria all’andata con Don Bosco.

Massimo Stefanini