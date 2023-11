Bama , sconfitta beffa

UNION BASKET PRATO

81

BAMA BASKET ALTOPASCIO

79

UNION BASKET PRATO: Municchi 7, Vignozzi 8, Bellandi 1, Bogani 15, Bonetti 7, Corsi 11, Lanari 4, Biagi 11, Cavicchi 5, Dionisi 12, Puccio, Saccenti. All. Mazzucca.

BAMA BASKET ALTOPASCIO: Falchi 10, Dal Canto 12, Nieri, Bonfanti n.e., Bini Enabulele 11, Galligani 4, Chiarugi n.e., Covino n.e., Baroncelli 16, Doveri 4, Michelotti n.e., Mencherini 22. All. Traversi.

Arbitri: Dori e Celentano di Arezzo.

Note: parziali 20-30, 42-47; 61-67.

D’accordo. Orgoglio salvato dopo il clamoroso e storico meno 60 con il Costone Siena che rimarrà nei libri di storia cestistica rosablu. Però stavolta è arrivata la beffa.

Il Bama basket Altopascio sembra Willy Coyote: a Prato contro l’Union domina il primo quarto, rimane avanti per 30’ e poi il solito calo atletico degli ultimi 10’ porta al ko, il quinto in fila. Il 20-12 di parziale a favore dei lanieri nell’ultimo segmento di partita si è rivelato determinante.

Peccato. Sarebbe stato un blitz salutare per l‘umore della truppa di coach Traversi, ma gli episodi nel finale hanno condannato il Bama.

In via Marconi non è costume accampare scuse, ma l’assenza perdurante di Chiarugi e Covino, mixata con Bini Enabulele e Dal Canto fuori per 5 falli con ancora 6’ da giocare, hanno inciso pesantemente sull’esito del match. I ragazzi di Traversi, con rotazioni ridotte, sono arrivati esausti negli istanti finali, fatto questo che ha dato luogo a 4 azioni offensive una più pasticciata dell’altra.

Detto questo, i ragazzi hanno reagito alla batosta di domenica (ovviamente dipende anche dal valore dell’avversario) partendo benissimo con Baroncelli immarcabile (12 punti nel quarto con 3 su 4 dall’arco e 3 su 3 ai liberi). 20-30, ma Prato approfitta della leggerezza rosablu sotto le plance (Bini 3 falli) per rientrare a contatto all’intervallo (42-47).

Terzo quarto e i padroni di casa accorciano, poi il sorpasso finale.

Ma. Ste.