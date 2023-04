Bama risorge e vince Bel colpo a Quarrata

DANY

74

BAMA

82

DANY QUARRATA: Zucconi, Balducci 9, Mazzullo 7, Cantrè, Falaschi, Fe. Regoli 17, Riccio 19, Frangioni, Calugi 10, Fr. Regoli 3, Mutiatsa 9, Frati n.e. All.: Tonfoni.

BAMA ALTOPASCIO: F. Creati 14, Ghiarè, Bini 13, M. Creati 9, Tarzan, Salazar 28, Lorenzi 6, Mandroni, Nannipieri, Mencherini 12. All.: Pistolesi.

Arbitri: Rossi e Bianchi.

Note: parziali 22-23, 37-38, 52-62.

QUARRATA - Niente da fare. Per dare il meglio, il Bama Altopascio ha bisogno di essere con l’acqua alla gola. Con un Salazar stellare (14 punti solo nel primo quarto), espugna Quarrata e raggiunge Costone sull’ultimo posto utile per i play-off. Sabato prossimo sfida decisiva, proprio con i senesi, a Ponte Buggianese.

I rosablu tengono botta in un avvio equilibrato. La differenza l’ha fatto il parziale del terzo quarto che si è rivelato decisivo. Anche 15 punti di vantaggio per Bini e compagni. Nell’ultimo segmento i mobilieri dell’"ex" Tonfoni, grazie all’altro "ex" Riccio, si avvicinano notevolmente, fino al -5 a 110 secondi dalla sirena finale. Qui, però, si è vista la maturità della Pistolesi band che ha saputo gestire con i fratelli Creati e con i liberi di Bini il pressing avversario, facendo naufragare il tentativo di rimonta dei pistoiesi, già qualificati ai play-off e che saranno avversari di Lucca venerdì prossimo.

Decisivo un fallo tecnico nel finale che conduce Altopascio al successo. "Con il Costone ci divertiremo: se arrivano i play-off, ok, saremo degli intrusi, visto il gap tecnico – ha commentato il presidente Sergio Guidi – ; se ce la facciamo, sarà una soddisfazione, sennò pazienza. La stagione ha avuto alti e bassi, ma sfido chiunque a dire che, alla vigilia, avrebbe scommesso che avremmo vinto 10 sfide".

Massimo Stefanini