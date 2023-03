Bama, rinforzo all’ultimo tuffo Preso Nieri dalla Libertas

All’ultimo minuto il Bama Altopascio si rinforza. E’ arrivato in rosablu il giovane Diego Nieri, classe 2004, guardia-ala, proveniente dalla Libertas Lucca, due categorie sotto la "C" Gold. C’è stato anche un piccolo giallo, come vuole il mercato. Affare concluso in extremis e che, ad un certo punto, sembrava sfumato. Però si tratta di quello che, in gergo, viene definito un "prospetto".

Nieri si è messo in particolare evidenza in questa prima parte di stagione, sia con il suo atletismo, che per le doti tecniche.

"E’ un ragazzo dagli ampi margini di miglioramento – ha dichiarato coach Pistolesi che lo ha accolto subito nel roster per gli allenamenti nella palestra di via Marconi – e caratterizzato da un amore smisurato per questo sport. Un talento che non ha esitato, ha avuto coraggio, mettendosi in gioco in una categoria superiore rispetto a quella dove ha giocato sinora e, questo, gli fa onore".

Un rinforzo che serviva. E’, infatti, andato via Arrabito, Biondi ha dovuto lasciare per motivi di studio. Se consideriamo gli infortunati (Ghiarè non ha mai giocato), era chiaro che, anche numericamente, era importante aggiungere un giocatore sano, giovane, ottimo atleta e capace di garantire allenamenti tosti da un lato, ma anche di contribuire con minuti di qualità in partita, con difesa, rimbalzi e punti. Debutterà già domenica prossima, in casa, contro Arezzo.

I play-off sono ancora possibili da conquistare, anche se sarà dura, ma, nonostante un pessimo avvio di 2023, la squadra è andata oltre le più rosee previsioni della vigilia. Si sapeva che il roster rosablu, reduce da due campionati vinti consecutivi in "D" e "C" Silver, avrebbe potuto accusare lo... scalino tecnico in "Gold". Invece, nel girone di andata, la franchigia di patron Sergio Guidi si è aggiudicata l’oscar come rivelazione.

Massimo Stefanini