Bama, play-off in Palio contro le due senesi

"In 27 anni di campionati seniores non era mai accaduto che la Federazione fissasse un turno alla vigilia di Pasqua. Molti sportivi non potranno essere presenti in tribuna nella serata del Sabato Santo, ma va, comunque, accettato".

Il presidente del Bama Altopascio, Sergio Guidi, non le manda a dire, proprio perché avere il pubblico questa sera sarebbe fondamentale, visto che il Bama si gioca l’approdo ai play-off contro Costone Siena. Si gioca a Ponte Buggianese, alle 21 (arbitri Natucci e Marabotto). Per carità, se non arriveranno, la stagione sarà comunque positiva, visto che i rosablu vengono da due campionati vinti, matricola in "Gold", con una stagione ottima (salvo un paio di.. .macchie) e con la conquista della poule promozione che rappresenterebbe la ciliegina sulla torta.

Dal punto di vista della pressione sarà tutta su Mens Sana e Costone, le due senesi che, per storia, tradizione, budget investito, devono arrivare agli spareggi per la "B" come minimo sindacale. In caso di vittoria, i rosablu staccherebbero i senesi di due punti, con il 2 a 0 negli scontri diretti (vittoria del Bama all’andata 88 a 82 dopo un supplementare). Se, invece, prevalessero i senesi, per mantenere un filo di speranza nei play-off i ragazzi di Pistolesi dovrebbero contenere la sconfitta entro i cinque punti di scarto.

"Per noi – prosegue Guidi – i play-off sarebbero un uovo di Pasqua con una fantastica sorpresa all’interno. Se non andremo, saremo lo stesso soddisfatti. Al ritorno in ”C“ Gold la nostra mission era mantenere il roster quasi inalterato senza sfigurare".

Rispetto al blitz dell’andata, tra le file del team del Palio ci saranno l’esperto tiratore Terrosi (ex Empoli in "B" e Castelfiorentino) e l’ottimo play serbo, ingaggiato a gennaio, Maksimovic.

