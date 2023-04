Bama: ‘mission impossible’ sul parquet di Siena

Quando nessuno ci sperava più, il Bama Altopascio ha artigliato il suo premio. Dopo essere passati in due stagioni dalla serie "D" alla "C" Gold, qualificarsi per i play-off in questa categoria con il budget più basso di tutti è come vincere un terzo campionato.

Questa sera, alle ore 21, al "Palaperucatti", gara uno – si gioca al meglio delle cinque partite, passa chi se ne aggiudica tre – i rosablu affrontano quella Virtus Siena traboccante di talento che è arrivata quinta, ad un soffio dalla conquista diretta della cadetteria. Il team di Altopascio è nettamente sfavorito: i bookmaker stenterebbero a quotare un successo della Pistolesi band, inteso come passaggio del turno. Ma c’è l’esempio della passata stagione, quando Bini e compagni, partendo dal penultimo posto nella poule promozione, vinsero sette sfide su otto, veleggiando in "Gold". Altro contesto e, soprattutto, altri avversari.

Il team senese è, sulla carta, nettamente superiore, in virtù di un roster completo in tutti i reparti, costruito senza badare a spese. Una società storica, con un passato al piano di sopra. Una squadra rinforzatasi nel tempo. Dopo gli addii al giovane Cacciatori e, soprattutto, al centro Caridi, sono arrivati tre rinforzi di lusso, tutti, tanto per gradire, in uscita dalla serie "B". Il centro Dal Maso (Use Empoli), l’ala Paunovic (Virtus Cassino) e la guardia, con kriptonite nelle gambe, Lafitte (Herons Montecatini). Senza dimenticare l’ottimo play Bartoletti ed i veterani Olleia, Imbrò e Bianchi. Obiettivo dichiarato, il salto in serie "B" interregionale.

Il Bama ha noleggiato uno smoking per partecipare al gran ballo, con il solo intento di ballare fino a quando sarà possibile, divertirsi e divertire. Tutto quello che verrà in più, sarà un lusso.

"Se ci fossero i bookmakers – dichiara il presidente altopascese Sergio Guidi – , darebbero come risultato scontato il 3 a 0 per Siena. Molto probabilmente sarà così. I nostri ragazzi, però, hanno due caratteristiche ben delineate: tendono a fare troppi errori, perché la loro indole li porta spesso ad improvvisare; ma, al contempo, hanno coraggio da vendere. Quando le difficoltà aumentano, aumenta anche il loro rendimento, a volte in misura esponenziale. A me piacciono così".

"Se dovessi scegliere tra giocatori che eseguono alla perfezione, ma che si nascondono nei momenti cruciali, scelgo – conclude Guidi – tutta la vita i nostri rosablu".

Si prevede un buon afflusso di altopascesi in un "Palaperucatti" che si annuncia "sold out".

Arbitreranno la partita di questa sera Barbarulo di Vinci e Giannini di Empoli. Gara due sarà disputata mercoledì 3 maggio prossimo, sempre sul parquet di Siena.

