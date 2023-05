Bama lotta fortissimo Ma il ferro aiuta Siena

VIRTUS SIENA

80

BAMA ALTOPASCIO

67

VIRTUS SIENA: Berardi 7, Paunovic, Bartoletti 18, Banchero, Dal Maso 12, Bianchi, Ricciardelli ne, Olleia 10, Costantini, Imbrò 3, Calvellini 14, Laffitte 16. All.: Lasi.

BAMA ALTOPASCIO: F. Creati 6, Ghiarè n.e., Nieri, Bini Enabulele 13, M. Creati 2, Salazar 21, Mandroni n.e., Lorenzi 3, Nannipieri 15, Mencherini 7. All.: Pistolesi.

Arbitri: Sposito e Pampaloni.

Note: parziali 26-19, 48-41, 58-53.

SIENA - Il Bama lotta. Arriva persino a rimontare, mettendo paura ai blasonati avversari, ma la differenza tecnica (Bama 19 palle perse e 55% appena ai liberi contro l’88 dei senesi) e gli infortuni fanno pendere la bilancia verso i padroni di casa. Che si portano sul 2-0.

Ci hanno provato i rosablu. Buttando sul parquet ogni singola goccia di sudore. Nonostante le rotazioni sotto il minimo sindacale ed un ulteriore infortunio a una caviglia occorso a Filippo Creati (oltre un problema a un ginocchio per il fratello Marco, stoico nel rimanere sul parquet). Eppure, con una superdifesa, rosicchiando punto su punto, arriva a -2. Poi tre occasioni per impattare, tre tiri dall’arco che non sono entrati, con la tripla di Salazar (il migliore tra i rosablu) che ha girato due volte sul ferro ed è uscita. Peccato.

Mas. Stef.