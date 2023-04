Bama, la qualificazione post season pare tramontare Ora servirebbe vincere con Don Bosco e Cecina

Kobe Bryant sosteneva che non è importante quanti punti realizzi, ma uscire felice dal palazzetto. Il manifesto della leggenda dei Lakers è affisso al PalaPertini dove il Bama basket Altopascio non è stato contento dopo il ko all’overtime, 76-81, contro Costone Siena nello scontro diretto per i play-off. Salvata la differenza canestri (all’andata i rosablu si imposero 88-82, sempre al supplementare nella città del Palio), ma la qualificazione alla post season ormai pare tramontata, a meno di clamorosi incroci. Peccato, perché l’avvio era stato buono, a parte i primi minuti, 8-16 per gli ospiti, ma Bini e compagni riescono a recuperare e a mettere la freccia grazie ad un gioco appoggiato sui lunghi. Massimo vantaggio sul 39-28 e 41-32 all’intervallo lungo. Ospiti in difficoltà, ma nella ripresa cambia tutto, grazie ad uno stellare Maximovic che imbuca quattro triple per il sorpasso al 28’ sul 50-51 che diventa 52-57. In 10’ Altopascio segna la miseria di 11 punti in un festival di palloni persi e di schemi in attacco rivedibili, spesso con diversi "uno contro cinque". Banchi stampa il 58-66 e sembra il game over.

Ma la truppa di Pistolesi (anche un alterco con la panchina avversaria) non demorde e rosicchia il vantaggio. Salazar commette due volte infrazione di passi, Mencherini dalla lunetta per il 67 pari. Mancano 8’’ ma Siena sbaglia e si va all’overtime. Maximovic e Filippo Creati si scambiano triple e il Bama è ancora vanti, 72-67 al 43’. Qui però si spegne la luce e il Costone ne approfitta. Nel finale Bini centra il libero che salva la differenza canestri. Sabato trasferta con il Don Bosco Livorno. La chiusura arriverà a Cecina. Bisognerà provare a vincerle entrambe, ma le speranze sono al lumicino.

Massimo Stefanini