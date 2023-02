Bama interrompe la serie nera Primo successo nel 2023

SYNERGY

87

BAMA

92

SYNERGY VALDARNO: Mesina, Privitera, Volpe 19, Marchionni 5, Bianchi 9, Elez 21, Diaw 6, Fabrizi, Ceccherini 15, Mancini, Morales 5, Bantsevich 7. All.: Baggiani.

BAMA ALTOPASCIO: F. Creati 15, Ghiaré, Biondi, Bini Enabulele 18, M.Creati 13, Tarzan, Salazar 6, Mandroni, Lorenzi 2, Nannipieri 16, Mencherini 22. All.: Pistolesi.

Arbitri: Marinaro (Cascina), Marabotto (Pisa).

SAN GIOVANNI VALDARNO - Finalmente. Il Bama ottiene la prima vittoria del 2023 e interrompe una striscia negativa di cinque sconfitte consecutive. Lo fa... dipingendo una partita tosta nella terra che ha dato i Natali al Masaccio. La gara dei rosablu assomiglia più ad una tela di Matisse, dalle forme inconsuete. Contro una Synergy ultima in classifica e che si è messa a zona quasi per tutta la sfida, la Pistolesi band ha dovuto trovare il bandolo della matassa più volte, in un match stile montagne russe. In quattro dei cinque ko di fila Bini e compagni non hanno superato i 70 punti.

La squadra del patron Sergio Guidi ne ha realizzati 92, subendone 87 dal fanalino di coda del torneo. Comunque non è certo il caso di fare gli schizzinosi. Anzi, vincere fa sempre bene e, adesso, a quota 14, si respira ancora aria di play-off.

La partita non è stata certamente tale da soddisfare gli esteti, ma combattutissima a livello di input agonistici. Sempre in equilibrio. I valdarnesi puntano sul solito Volpe su tutti. Nel terzo quarto i padroni di casa allungano a +8. E qui si è notata una differenza fondamentale rispetto alle precedenti prove: Bama non ha mollato e ha rimontato. Un sontuoso Bini, con un paio di canestri di inestimabile importanza, ha dato il La alla remuntada. Poi, sul + 9 il Bama ha visto i fantasmi, con la Synergy a -2, ma Nanniperi e Mencherini si inventano due canestri decisivi. I locali ci provano fino alla fine, ma i rosablu resistono.

Mas. Stef.