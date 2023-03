Bama: Filippo Creati squalificato Si salva invece Bini Enabulele

Filippo Creati squalificato per una giornata, nessun provvedimento, invece, per capitan Bini Enabulele. Questa la decisione del giudice sportivo per quanto accaduto domenica a scorsa a Ponte Buggianese, al "Palapertini", durante la gara tra Bama Altopascio e Arezzo, terminata con la clamorosa rimonta rosablu da -25 al successo di un punto, grazie alla tripla da quasi metà campo di Lorenzi.

Nel terzo quarto, con gli orafi nettamente avanti, decisione arbitrale molto discutibile che ha sanzionato un fallo antisportivo a Bini. Questo tipo di penalità è sempre abbastanza opinabile e, tra l’altro, gli organismi europei della pallacanestro, la Fiba in primis, stanno cercando di cambiare la regola. Forse quello di Bini non era un fallo così netto e volontario. Ma qui si potrebbe discutere molto.

Fatto sta che il capitano ha applaudito ironicamente la decisione dei signori Cirinei e Russo che arbitravano il match e, in questo caso, la somma tra l’antisportivo e il tecnico hanno portato all’espulsione. Ma il giudice non ha preso provvedimenti. Bini sarà regolarmente sul parquet domenica, contro l’ex capolista Castelfiorentino, guidata dall’ex coach altopascese Angiolini, sulla panchina rosablu nella stagione poi sospesa per la pandemia. Due minuti dopo, Filippo Creati segna in acrobazia nonostante venga spinto da un avversario. Qui l’antisportivo ci sta tutto, ma nessun fallo viene fischiato e la guardia livornese, in trance agonistica, protesta (sbagliando), in modo reiterato e viene cacciato.

Contro Castelfiorentino, oltre a Filippo Creati, mancherà anche Nannipieri che deve portare una gessatura zincata alla caviglia fino al 14 marzo. Filippo Creati rientrerà nel turno successivo del 19 marzo, alla Spezia, mentre la sfida interna contro Mens Sana Siena è stata spostata al 30 marzo.

Massimo Stefanini