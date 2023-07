Bama, ecco la nuova freccia Arriva Samuele Doveri

Prosegue l’opera di costruzione del Bama basket Altopascio per la stagione 2023-2024. Altro ritorno in rosablu: arriva infatti Samuele Doveri. Un altro mattone nel muro del Bama Altopascio. Samuele Doveri sarà in rosablu per la serie C 202324. Un mattone che ha bisogno di poche presentazioni, un esterno (188 centimetri, classe 1993) che da sempre ha un grandissimo feeling con la retina avversaria. Samuele a 20 anni (201314) giostrava in serie B in quel di Montecatini con 6.5 punti di media, poi Empoli in Gold e quindi C Silver dove nel 202122 e 202223 (Valdera e Pontedera) ha chiuso con 17 punti di media a ingresso sul parquet. Nella stagione 201920, sempre a Pontedera, i suoi polpastrelli mancini hanno timbrato, tanto per gradire, 20,4 punti a gara.

Una freccia acuminata nella faretra di coach Traversi. Per un roster che manca degli ultimi, imminenti, tasselli. Ma dopo le conferma di capitan Bini e di Mencherini, gli arrivi di Covino, Dal Canto, Falchi e Baroncelli e il ritorno di Chiarugi e di Doveri, all’80% la compagine altopascese è fatta. Per competere in una C unica, dopo al riforma dei campionati, che si presenta molto difficile, con squadre agguerrite ma, soprattutto, con diverse retrocessioni a cui sfuggire.

Ma.Ste.