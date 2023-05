Bama e Bcl programmano già il loro futuro

Lo sciogliete le righe è arrivato già da qualche giorno, purtroppo. Bcl Lucca e Bama Altopascio sono in vacanza, dopo essere state eliminate nel primo turno dei play-off. Il Bama, entrato all’ultimo tuffo nella poule promozione, ha perso nettamente 3-0 contro una Virtus Siena oggettivamente inarrivabile sotto il profilo tecnico e che, adesso, se la vedrà con Quarrata, mentre, nell’altra semifinale, si sfideranno Prato e Arezzo. Quest’ultima franchigia, che ha superato tre gare a zero proprio i biancorossi lucchesi che si sogneranno per anni le tre sconfitte: una all’overtime, la seconda e al terza in fotocopia con tiro di Veselinovic ad Arezzo e di Fornara al "Palatagliate" all’ultimo secondo. In tutte e tre le partite Barsanti e compagni erano stati avanti in doppia cifra. Una beffa. E adesso?

Sono trascorsi pochi giorni, ma qualcosa si sta già muovendo. Partiamo da Altopascio, dove la notizia più grossa è diventata una storia che abbiamo anticipato in cronaca. Salazar, miglior realizzatore rosablu delle ultime stagioni, lascia. Non solo Altopascio, ma il basket. Un cambio di vita, come si suol dire, visto che si dedicherà alla musica, altro suo talento. Compagni e staff lo hanno salutato con un "Buena vida hombre". Mancherà quel suo morbidissimo tiro mancino in allontanamento per crearsi la giusta spaziatura con l’avversario.

Sergio Guidi ripartirà, nonostante per l’ennesima stagione sarà costretto a giocare sempre fuori casa per la mancanza del palazzetto ad Altopascio. Il campionato 2023-2024, però, non sarà come quello appena terminato per le due lucchesi. Con la riforma dei campionati, sparirà la "Gold" e le retrocessioni ci saranno, eccome.

Il primo tassello partirà da coach Marco Pistolesi che, adesso, è impegnato con il Jolly Livorno femminile di cui è direttore tecnico. A breve il colloquio decisivo con Guidi per capire se verrà confermato o meno. Non sono mancati momenti di difficoltà: a dicembre Pistolesi si era praticamente dimesso per qualche incomprensione con i giocatori. Poi tutto rientrò.

Capitolo Bcl. Qui le ambizioni sono diverse, anche se, per concretizzarle, servono budget cospicui e la città (vedi settore femminile "A1") sembra piuttosto freddina. Coach Francesco Nalin viaggia verso la conferma. Sarebbe un errore il contrario. Ha avuto bisogno di tempo per capire la nuova categoria, dove non aveva ancora allenato. Ha dovuto fare i conti con molti infortuni in avvio di torneo; poi, però, il giovanissimo tecnico lucchese ha dimostrato preparazione e capacità nel gestire il gruppo.

Massimo Stefanini