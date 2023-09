Bama, amichevole con Dany basket Quarrata: debutto in Serie C

Prima amichevole anche per il Bama basket Altopascio in C, questa sera alle 20.30 alla palestra di via Marconi. Sarà l’occasione per i sostenitori altopascesi di vedere il rinnovatissimo team rosablu. Avversario il Dany basket Quarrata, squadra che ha chiesto, ed ottenuto, il ripescaggio in Serie B Interregionale. Debutto quindi molto difficile per i rosablu che saranno privi di Baroncelli e Falchi. Il primo, assente per altri 10 giorni, il secondo, out per un vecchio infortunio alla mano. Amichevole preparatoria al debutto in Coppa Toscana, previsto per domenica 17 settembre con la prima sfida ufficiale.