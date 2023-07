Bama Altopascio, arriva il primo acquisto, Nicola Covino in Serie C

Dopo la scelta del nuovo coach, Maurizio Traversi, la conferma di capitan Bini e di Mencherini, arriva il primo acquisto per il Bama basket Altopascio che parteciperà al prossimo campionato di serie D.

Si tratta di Nicola Covino, playmaker, 189 centimetri, classe 2003, farà parte del Bama Altopascio nella prossima stagione di serie C.

L’atleta, originario di Monsummano, ha nel curriculum due anni in C Gold ad Agliana (2020-21 e 2021-22) mentre nella stagione scorsa era nelle fila della Libertas Montale in Silver dove ha chiuso con 10,7 punti a partita, disputando al contempo 8 gare nel campionato di eccellenza con il Pistoia Basket (10,5 a gara). Un atleta in crescita, dotato di passione, voglia di migliorare, con buone doti fisiche e tecniche.

Un profilo che da sempre risulta intrigante per il board rosablu. Ma anche un prospetto interessante che è perfettamente in linea con i dettami del club: giovane, con voglia di emergere, con la necessaria determinazione.

Adesso in via Marconi stanno cercando di completare con calma il roster per un campionato che si annuncia difficilissimo poiché l’atto finale della riforma dei campionati condurrà ad un format con due gironi da 14 squadre di cui la metà retrocederà.

Ma.Ste.