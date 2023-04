Bama a Livorno contro Don Bosco solo per la gloria

I due punti che mancano. Quelli della gara di andata e che, probabilmente, sono costati i play-off, anche se, poi, è difficile averne la certezza: magari non sarebbe arrivata la leggendaria rimonta contro Arezzo da meno 25 a fine terzo quarto. In ogni caso quella sconfitta casalinga all’andata contro Don Bosco Livorno, in pratica una juniores, ultima in classifica, segnò, forse, il punto più basso per Bama Altopascio che, oggi, ore 18.15, al "Palamacchia" di Livorno, renderà visita ai giovani labronici.

In teoria ci sarebbe pure ancora una risicatissima speranza di centrare la post season. Bisognerebbe tifare Lucca contro il Costone (nel ko del turno del Sabato Santo l’unica notizia positiva è stato il salvataggio della differenza canestri); poi vincere a Cecina, promossa in "B" e sperare che gli altri vadano in bambola. Senza contare, poi, gli eventuali conteggi da fare in caso di arrivo in gruppo. Meglio pensare ad onorare la maglia. Out Nannipieri.

M. S.