Avversari in cerca di punti salvezza

La Fermana al Porta Elisa è a caccia di punti salvezza. I marchigiani di Stefano Protti a quota 39 hanno quattro lunghezze di ritardo dal Rimini, la squadra che al momento occupa l’ultimo posto utile nella griglia dei play-off ed hanno 6 lunghezze di vantaggio nei confronti della Vis Pesaro, la formazione posizionata al posto più alto in quella play-out. La Fermana detiene, insieme al Siena, il record di pareggi 15; ha vinto 8 volte e perso 10. La formazione allenata da Stefano Protti non vince da 6 giornate. L’ultima affermazione è arrivata davanti al proprio pubblico il 12 febbraio con la vittoria sull’Ancona. In trasferta è in serie positiva da 3 giornate. L’unico precedente con la Lucchese risale al 27 febbraio 2022, match terminato a reti bianche, in una gara dove Ginestra, estremo difensore fermano sventò un calcio di rigore calciato da Belloni in apertura di secondo tempo con la Lucchese in inferiorità numerica dal minuto 73 per il rosso a Nanni per una gomitata ad un avversario.