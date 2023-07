Attacco Lucchese, barra dritta verso il... Golfo

Non solo il giovane Guadagni. Come terminale offensivo, la Lucchese non ha abbandonato la pista che porta a Francesco Golfo (foto), il ventinovenne centravanti siciliano, che il d.g. rossonero Mangiarano ha avuto ai tempi del Trapani. L’attaccante palermitano, dopo aver trascorso la bellezza di 7 anni nella Pianese in serie D, è passato al Trapani in C, dove ha vinto il campionato, poi dopo un anno di serie B, è andato a Potenza, quindi alla Juve Stabia; infine a Catania e alla Vibonese, per chiudere lo scorso anno al Picerno (26 presenze e 4 gol), dove si è svincolato.

Il ruolo naturale di Golfo sarebbe quello di ala sinistra, ma può giocare anche al centro in un attacco a tre. La trattativa è in piedi da diversi giorni. Come sarebbe in piedi quella per il difensore centrale Stefano Pellizzari, ventisei anni di Correggio, in uscita dalla Fermana, dove nella passata stagione è stato tra i più presenti con 36 “gettoni“ ed un gol. Si tratta di un giocatore di esperienza e affidabilità, che, dopo aver fatto la trafila nel settore giovanile della Juventus, è passato sempre nelle giovanili della Virtus Entella, prima di esordire in serie C nella Carrarese. Poi ha cambiato diverse squadre: prima il Wattens, poi il Ravenna, la Reggiana, il Legnago, sempre in serie C ed infine Vis Pesaro e Fermana. Su Pellizzari hanno messo gli occhi anche Ancona ed Albinoleffe.

La Lucchese potrebbe averci fatto un pensierino nell’ipotesi che il Catania di Tabbiani riesca, alla fine, a portare a casa il rossonero Tiritiello. Vedremo la piega che prenderà la vicenda di Tiritiello, che ovviamente continua ad allenarsi con il resto della “truppa“ sul campo del Ciocco. In attesa di capire se sarà l’austriaco Gucher, in uscita dal Pordenone e fortemente voluto dal diesse Frara il nuovo centrocampista di esperienza, oppure se sarà riconfermato Franco, la dirigenza rossonera sta seguendo altre “piste“.

Una di queste porta a Vincenzo Silvestro, bolognese di 25 anni, ultime tre stagioni nel Mantova in serie C, ma prima ancora Rimini e Pordenone. La società virgiliana potrebbe riconfermare Silvestro, tipico prodotto del fertile vivaio del Bologna, nell’ipotesi che venga riammessa alla serie C.

Nel ritiro del Ciocco la preparazione va avanti secondo la tabella stilata da Gorgone e dai suoi più stretti collaboratori. Ieri a salutare il neo trainer rossonero è venuto un suo vecchio compagno della Lodigiani, quel Marco Napolioni, oggi osservatore per il Milan, ma che ha indossato la maglia della Lucchese, in serie C, dal 2005 al 2007. E vogliamo chiudere con una bella notizia: dopo venti anni la Nazionale Italiana Under 19 di mister Bollini ha trionfato nel campionato europeo. E nello staff azzurro c’è anche un po’ di rossonero. Perché il preparatore dei portieri è quel Davide Quironi, già portiere rossonero, in serie B dal ’90 al ’94 e poi preparatore dei portieri della Lucchese.

Emiliano Pellegrini