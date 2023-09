Atletico Lucca inizia con un secco 4-0 la Coppa Toscana

Inizia ufficialmente la stagione di prima e seconda categoria con la Coppa Toscana, dove hanno preso via i triangolari dei vari gironi, che decideranno chi poi accederà al turno successivo. In prima categoria l’Atletico Lucca batte con un secco 4 a 0 la neo promossa Corsagna. Per i rossoneri tripletta di Berrettini e gol di Martini. Il derbry tra Città di Capannori - Academy Porcari finisce 4 a 1 per i padroni di casa. L’Academy Porcari tornerà di nuovo in campo tra sette giorni per affrontare il Pescia. In seconda categoria il Barga espugna il campo del Borgo a Mozzano. I ragazzi di Pieroni vanno in vantaggio con El Bassaraoui, ma i padroni di casa pareggiano con Fede. Il gol della vittoria porta sempre la firma del numero sette al 37. Domenica il Borgo a Mozzano andrà a fare visita al Ghivizzano. Vittoria casalinga per i Diavoli Neri Gorfigliano, che battono 2 a 1 il Piazza al Serchio. In vantaggio con Morelli e Pellegrinotti, gli ospiti accorciano con Malatesta su rigore e domenica affronteranno il Pontecosi Lagosì. Gara ricca di gol il derby tra Fornaci e Gallicano, con i ragazzi di Giannecchini che si impongono 3 a 2. Per il Fornaci hanno segnato Pacini, poi è arrivano il momentaneo pareggio di Simoni ed il vantaggio degli ospiti con Baldi, ma prima della fine del primo tempo c’è stato spazion per il pareggio di Giannelli. Il gol della vittoria l’ha messo a segno Pacini autore di una doppietta.

E domenica ci sarà la sfida Gallicano - Molazzana. Successo casalungo 3 a 2 per il San Macario Oltreserchio contro l’Ospedalieri, che domenica se la vedranno contro il Navacchio.

Pareggio 2 a 2 tra Academy Tau e Montecarlo (Spatola e Ruggero per l’Academu e Boyhalla e Kistha per il Montecarlo, con i primi che domenica andranno a fare visita alla Montagna Pistoiese.

Alessia Lombardi