Atletico Castiglione s’impone

Conclusa la ventitreesima giornata del campionato di Terza categoria, con i posticipi che si sono giocati lunedì sera. Nel girone "A" il match tra Altetico Castiglione e Folgore Segromigno Piano si è concluso con il successo dei garfagnini per 3 a 1. Per i padroni di casa doppietta di Borgia e autorete a favore di Franceschini, mentre per i giallorossi (foto) gol di Lorenzi.

Classifica: Diavoli Neri Gorfigliano 63; Ghivizzano 53; Atletico Castiglione 50; Piazza "55" 47; Morianese 38; New Team 36; Coreglia 31; Folgore Segromigno Piano 29; Casciana Poggio 25; San Filippo 24; Baston Villa Qrv 19; Aquila S.Anna 15; Cascio 13; Real Academy Lucca 11. Anche nel girone "B" si è giocato il primo dei due posticipi tra Atletico Marginone e Bargecchia, con il successo degli ospiti per 3 a 1, passati grazie alla tripletta di Marchetti, mentre per i padroni di casa ha accorciato Boccia. La gara tra Vorno e Stiava si giocherà questa sera, alle 20,30. In classifica il Barghecchia sale a quota 35 e raggiunge la coppia Valfreddana - Spianate. L’Atletico Marginone rimane fanalino di coda con 4 punti. Alessia Lombardi