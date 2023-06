Atletica Virtus bene ai campionati italiani

Ancora un fine settimana fitto di gare e ottimi risultati per gli atleti della Virtus Lucca impegnati su più fronti e nelle differenti sedi. Mentre l’Italia conquista a Chorzow il suo primo storico titolo di Campione d’Europa negli Europei a squadre regalando l’ennesima grande soddisfazione a tutto il movimento dell’atletica leggera tricolore, a Caorle vanno in scena i Campionati italiani individuali Allievi in cui la Virtus conta ben quattordici atleti impegnati nelle differenti specialità, coordinati dal responsabile di categoria Fabio Pierotti. Tra gli altri spiccano l’eccellente sesto posto di Sauro Fanucchi nel martello con la misura di 53.49, che segna anche il primato personale migliorato di oltre un metro per l’atleta, allenato dal tecnico Emilio Filippi. E il brillante sesto posto anche per Aurora Massaglia nel salto in lungo. L’atleta allenata dal tecnico Luca Rapè è arrivata a ridosso delle primissime posizioni con la misura di 5.60.

Virtus grande protagonista al Meeting Assoluto di Firenze dove, oltre a dominare sui 200 metri sia nella gara maschile sia in quella femminile grazie alla prova di Emmanuel Ojeli (20”97) e Balikis Temitope Yakubu (24”13), mette in bacheca: l’argento e il primato personale nel giavellotto 700 grammi del giovane Alessandro Ardenghi con la misura di 34.05; il quarto posto di Danile Galigani nei 400 ostacoli (57”36); il quarto posto di Joseph Manfredi nel salto in alto con la misura di 1.80 e il quarto posto di Irene Giambastiani nei 3000 siepi con 13’42”95.

Un magnifico bronzo arriva dai Campionati italiani Universitari con l’exploit e il relativo season best di Andrea Pacitto nei 110 ostacoli (14”72).

Bravissimi Maia Fava, dodicesima, e Giulio Guccione, quattordicesimo, ai Campionati italiani di Corsa in montagna Cadettie per regioni a Gagliano del Capo Lecce con cui hanno contribuito rispettivamente al quarto posto della squadra femminile e al quinto della squadra maschile per la rappresentativa toscana.

Bella esperienza di sport e divertimento per gli atleti categoria Ragazzie al Trofeo Coni di Firenze che si chiude con il terzo posto per la squadra maschile e il sesto per quella femminile con in evidenza le prestazioni di Lorenzo Umberti, bronzo nel tetrathlon e Ciro Coluci, quarto nel tetrathlon.

Un grande riconoscimento infine per per i Cadetti Gioele Ciomei, Nicola Petroni, Alessandro Vanni, Diego Fornaciari, Federico Pellegrini, Braian Doga e Anna Del Monte, accompagnati daFrancesco Giannotti e dai tecnici Caterina Consani e Chiara Cinelli, domenica a Grosseto in una giornata di prove multiple.