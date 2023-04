Atletica leggera

Si disputa oggi, sul rinnovato impianto d’atletica di Reggello, a Firenze, il campionato toscano dei 10mila metri assoluto, valido come prima prova del campionato di società nazionale. Il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar, che collaborerà con i dirigenti fiorentini all’organizzazione dell’evento, schiererà al via dodici atleti negli assoluti, con l’obiettivo di partire con il piede giusto nella competizione tricolore.

Occhi puntati sul keniota Paul Tiongik, reduce dalla vittoria della mezza maratona di Firenze; poi sul campione toscano di cross, Omar Bouamer; sulla rivelazione Lorenzo Brunier, sulla promessa Nicolò Bedini (che in questa prova tenterà di ottenere il minimo per gli europei della specialità del mese di luglio a Espoo, in Finlandia); e sul forte siciliano Vincenzo Agnello, sul campione italiano di maratona Antonino Lollo, sugli specialisti del tartan, Francesco Nardone e Rudy Albano, con Giacomo Verona, Carlo Pogliani, Emanuele Fadda e Marco Sagramoni che tenteranno di scendere sotto il muro dei 32’.

Dei dodici atleti schierati, i cinque migliori tempi verranno conteggiati nella classifica generale di tutti i 10mila metri corsi in ogni regione in questo fine settimana. Saranno le successive prove di Pescara (con i 10 chilometri su strada) e di Telese, in provincia di Benevento, con la mezza maratona dei mesi autunnali, a confermare la squadra garfagnina ai vertici della classifica nazionale.

Dino Magistrelli