Atletica leggera

La Virtus Lucca ha il vicecampione europeo. Certo, da uno che ha vinto le Olimpiadi ci attendiamo sempre il massimo. Argento per Marcell Jacobs all’Euroindoor di Istanbul, battuto ancora dal massese Samuele Ceccarelli. Ma anche a livelli più bassi, gli atleti in maglia biancoceleste hanno ben figurato. Incetta di medaglie per i "Cadetti" maschili e femminili al campionato invernale di lanci lunghi a Pietrasanta.

Nel giavellotto si registra il primo posto di Diego Fornaciari con 37.17 metri, il secondo di Braian Doga con 31.20 e il quarto di Francesca Bertolucci con 19,71. Nel disco ottimo secondo posto per Braian Doga, protagonista anche in questa specialità con 27.49 e terza posizione per Edoardo Cosimini con 26,90. Nel martello Delia Fazzi sale sul secondo gradino del podio con 31,80. Ad Ancona, alla decima edizione del Trofeo Sportissimo "Ai confini delle Marche", incontro per rappresentative regionali "Cadette", buona prova di Agnese Mattii, l’atleta proveniente dai corsi comunali allenata dal tecnico Roberto Marietti: con la maglia della Toscana ha ben figurato nel salto con l’asta.

Grande soddisfazione per la delegazione "Cadetti" maschili e femminili presente alla seconda prova regionale del Trofeo toscano, valida come prima prova del campionato di società di marcia su strada promozionale. Una specialità nella quale la Virtus è tornata a cimentarsi grazie alla dedizione e alla passione della tecnica Silvia Della Ghella. Ancora un’ottima prestazione per Francesco Giannecchini e Zohair Zahir, rispettivamente impegnati alla "Empoli half marathon" e alla "Roma Ostia half marathon".

M. S.