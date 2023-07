Atalanta U23, Casertana, Piacenza e Legapro: decisioni del Consiglio Federale FIGC

Il Consiglio Federale della Figc ha deciso che per l’eventuale integrazione della serie C sono tre le società ammesse:

Atalanta Under 23, Casertana e Piacenza. E ancora: Brescia e Perugia sono le prime in graduatoria per la serie B, mentre il Mantova

è stato riammesso alla serie C. Sul possibile slittamento dei campionati di B e C il presidente Gravina ha aggiunto: "Slittamento del campionato di Serie B? Non possiamo darlo

per certo. Per certo

posso dirvi che non cambieranno i format, entro il 29 agosto conosceremo l’esito definitivo dei ricorsi.

C’è la possibilità che, dopo la decisione del Tar, di chiedere

l’anticipazione del Consiglio di Stato considerati i motivi d’urgenza. Non parlerei di slittamento al momento. I campionati,

comunque, possono partire con le fantomatiche X e Y". Dunque la decisione

finale da cui dipenderà la composizione di serie B e lega pro a questo punto spetta appunto al Consiglio di Stato che è però previsto per la fine di agosto.