Assessori in visita ai rossoneri

Gli assessori allo Sport e ai Lavori pubblici del Comune di Lucca, Fabio Barsanti e Nicola Buchignani, assieme a Beniamino Placido capo di gabinetto del sindaco di Lucca, si sono recati ieri in visita alla squadra di calcio Lucchese 1905 in ritiro al complesso del Ciocco. La delegazione del Comune ha incontrato i giocatori, l’allenatore Giorgio Gorgone, il ds Alessandro Frara il dg Giuseppe Mangiarano.

"In un momento importante come quello attuale di calcio mercato e nelle settimane che precedono l’inizio del nuovo campionato volevamo dare un segno di amicizia e vicinanza alla squadra che è impegnata a preparare la nuova stagione - affermano Barsanti, Buchignani e Placido - . La Lucchese rappresenta un valore sportivo e identitario per tutta la città e il Comune di Lucca è impegnato a collaborare – per quanto gli compete – per progettare assieme il futuro della squadra". "Vogliamo ringraziare l’amministrazione - risponde l’Ad rossonero Ray Lo Faso - che è salita nel nostro ritiro del Ciocco per fare visita a staff tecnico e squadra. Questa visita rafforza ancora una volta il forte legame che si è creato tra il Club e tutta l’amministrazione comunale e per noi questa è un’ulteriore spinta per andare avanti e dare il massimo per questi colori e questa città".