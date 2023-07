Arrivano conferme importanti: Del Debbio e Burgalassi restano al BasketBall Club Lucca

Nuovo allenatore ma cinque conferme per BasketBall Club Lucca, ammessa alla serie B interregionale. E per un roster di basket, di solito formato da una dozzina di giocatori, non è poco. Il nucleo della squadra rimarrà immutato. Infatti, dopo le conferme del sempiterno capitan Barsanti, del play Lippi, del pivot Pierini, dell’ala Tempestini e della giovane guardia Simonetti (che era corteggiatissimo da molti club) è ufficiale che rimarranno in biancorosso anche Del Debbio e Burgalassi. Il primo è giocatore completo, capace di muoversi in vari ruoli come nessun altro, eclettico e con un talento notevole. Dopo la formazione giovanile avvenuta a Lucca, culminata con le finali nazionali under 18, è entrato di diritto in prima squadra e poi sempre con il Bcl in Serie B nazionale e l’anno seguente nella Mens Sana e con Capo d’Orlando in A2, di nuovo in B con Oleggio.

L’altro è una solida certezza e risponde al nome di Francesco Burgalassi, livornese di nascita e piellino fino al midollo. A venti anni dopo le giovanili gioca in serie D con la Pielle, due anni dopo è in C, poi la promozione in C Gold sempre con la Pielle, consentendogli così di accumulare un’esperienza senza eguali nella categoria. Poi due anni fa il grande salto, da Livorno a Lucca sempre in C Gold. Prende forma la squadra anche se adesso partirà l’operazione più difficile. Operare su un mercato pieno di incertezze, con pochi affari realmente realizzabili.

Ma.Ste.