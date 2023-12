Arriva l’oro mondiale per Mattia Tognocchi

Il vento lo ha portato lontano, fino in Brasile. Con la deriva 420 lo ha cavalcato fino a raggiungere il punto più alto: non solo il podio, ma addirittura l’oro mondiale. Un successo straordinario che porta il nome di Mattia Tognocchi, studente della 5DSp (Liceo scientifico a indirizzo Sportivo) del “Fermi“, che avevamo intervistato pochi giorni prima della partenza alla volta dell’edizione 2023 degli Youth Sailing World Championships, che si è svolta dal 10 al 15 dicembre a Buzios. Ed è rientrato da campione mondiale. Tognocchi (equipaggio), ha gareggiato in coppia con il compagno Quan Cardi (timoniere), entrambi atleti del Circolo Velico di Antignano, e ha vinto la medaglia d’oro nella classe 420 MaschileMista, gareggiando contro i migliori ventiquattro equipaggi del mondo.

L’ottima performance ha permesso loro di accumulare un margine di vantaggio di nove punti prima dell’ultima prova, garantendosi la medaglia d’oro con un giorno di anticipo rispetto alla conclusione della gara. Un successo agonistico assoluto. Soddisfazioni anche per Emma Maltese, studentessa della 4DSP sempre del “Fermi“. Maltese (timoniere) e la compagna Elena Sofia Urti (equipaggio), anche loro atlete del Circolo Velico di Antignano, si sono piazzate all’ottavo posto, gareggiando contro le ventuno migliori formazioni del mondo, nella categoria 420 femminile, in una competizione ad altissimo livello tecnico. A gennaio Mattia ed Emma parteciperanno in coppia nella categoria 420 mista al Mondiale Assoluti di Vela, la più importante manifestazione velica dopo le Olimpiadi, che si svolgerà di nuovo a Buzios in Brasile (stavolta Emma come timoniere e Mattia equipaggio), in cui si confronteranno con tutti i migliori equipaggi del mondo.

Grande soddisfazione da parte della dirigenza, dei docenti e da tutto il personale e gli studenti del Polo “Fermi Giorgi“ e un augurio per sempre migliori traguardi a queste giovani promesse azzurre.

Laura Sartini