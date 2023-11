Arriva la Vis. Buone statistiche per la Pantera

La tradizione è nettamente favorevole alla Lucchese. Sette confronti al Porta Elisa contro la Vis Pesaro, con cinque successi della Pantera, un pareggio, che risale addirittura alla stagione 1987-88 e un successo marchigiano, 2-1 a novembre 2021. Tra l’altro le due compagini non si sono più incontrate dallo 0-0 del 1987, fino al blitz pesarese del 2021, quasi 34 anni. Nella passata stagione, invece, finì 3-0 per rossoneri. E’ una Vis che naviga in piena zona playout, terz’ultimo posto, con il secondo peggior attacco del girone. Una curiosità statistica: Pesaro ha realizzato soltanto tre gol in sette trasferte sinora. Tutti e tre in un unica gara, nel derby del Conero contro l’Ancona finito 3-3. Nelle altre sei gare in viaggio nessun gol realizzato.

Prima del rovescio di Cesena, 0-4, i marchigiani arrivavano però da tre pareggi consecutivi nelle partite disputate lontano dal Benelli. Poi c’è stato anche il ko nel recupero contro la capolista Torres. Una città dove il calcio è stato spesso lo sport subalterno al basket, con gli storici scudetti targati Scavolini nella palla a spicchi. Al Porta Elisa si gioca domani alle 16,15. Per il resto la 15^ di andata prevede un interessante Pescara-Cesena. Gli abruzzesi hanno conquistato nel loro stadio appena due punti nelle ultime quattro gare e rappresentano la delusione del torneo, staccati 12 punti dai romagnoli, primi con la Torres, che riceverà il Gubbio. Cesena miglior attacco , 36 reti all’attivo in 14 giornate. In zona playoff anche Perugia e Carrarese che si sfidano al Curi: umbri sconfitti solo una volta, ma con sette pareggi, marmiferi reduci da tre successi in fila senza subire reti. Il Pontedera, nono, reduce da tre vittorie consecutive e sei risultati utili, riceve l’altra delusione, l’Entella.

Massimo Stefanini