Arriva il terzo successo consecutivo per la Libertas di coach Romani "Questa vittoria ci consente di mantenere aperto il discorso play-off"

Libertas

68

CESTISTICA Audace Pescia

56

LIBERTAS: Gianni ne, Canciello 16, D’Ascanio, Giovannetti 4, Fracassini 9, Lombardi 2, Morello 2, Guidi 3, Cecconi 12, Raimo 17, Nieri 3. All. Romani.

CESTISTICA AUDACE PESCIA: Bianucci 2, Ponzo 13, Romoli ne, Ghera 3, Federighi ne, Mariottini, Ciervo, Lupi ne, Sodini 5, Menichini 4, Niccolai 4, Vannini 25. All. Ialuna.

Arbitri: Abdul Munin di Grosseto e Orsini di Pisa.

Note: parziali: 14-23, 27-34, 44-42.

Per la Libertas arriva un altro importante successo, il terzo consecutivo, questa volta al Palatagliate contro Pescia per 68 a 56. Un match dove i biancorossi nei primi due quarti sono apparsi un po’ contratti e gli avversari hanno provato ad allungare senza però riuscirci veramente.

Nel terzo quarto i lucchesi sono finalmente andati avanti e nell’ultimo tempo hanno costruito questa vittoria meritata, per come hanno giocato la seconda parte del match. "Questa vittoria - commenta Romani - ci consente di mantenere aperto il discorso play-off. E’ stata una gara dai due volti, che abbiamo approcciato sotto ritmo, non sotto gamba. Dopo un buon break nel terzo quarto, abbiamo avuto un atteggiamento più aggressivo in attacco. Poi siamo stati bravi nel finale a chiudere la contesa con una serie di triple messe a segno. E’ stata una gara difficile, ma faccio i complimenti ai miei ragazzi".

Alessia Lombardi