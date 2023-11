Arriva il quinto successo consecutivo

Pastificio Caponi Calcinaia

58

Libertas Lucca

62

PASTIFICIO CAPONI CALCINAIA: Dal Canto 3, Nufrio 13, Foschi 8, Giari 2, Donati 4, Pasquinelli 8, Bartalucci 5, Nelli 6, Franceschi, Landi 9. All. Ierardi.

LIBERTAS: Canciello 9, Servadio 5, Mattei 2, Lorenzi 12, Fracassini 9, Piercecchi 5, Guidi 6, Cecconi 11, Brunelli ne, Tonacci 3. All. Romani.

Arbitri: Campatelli di Sesto Fiorentino e Cirinei di Pisa.

Note: parziali 13-18, 28-29, 46-44.

Quinto successo consecutivo per la Libertas, che espugna il parquet del Pastificio Caponi Calcinaia. I biancorossi hanno conquistato questa vittoria al termine di una gara molto dura e difficile, una vera e propria battaglia, giocata in un contesto difficile, a causa anche dei molti indisponibili per infortuni, con le rotazioni ridotte all’osso. I ragazzi di coach Romani hanno dato vita ad una prova di maturità e personalità molto importante a dimostrazione di buona qualità difensiva.

Alessia Lombardi