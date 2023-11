“Armonia“ agli Europei. Trasferta in Spagna

Una grande soddisfazione. La scuola “Armonia Danza Arte & Movimento“ di Capannori diretta da Martina Grisafi questa settimana – da oggi al 6 di novembre – , avrà l’occasione di rappresentare l’Italia, a Tarragona in Spagna.

Grazie agli ottimi risultati ottenuti durante le selezioni di aprile e maggio scorso al Concorso Nazionale CND Italia 2023, che si sono svolte rispettivamente al Teatro Goldoni di Livorno e al Teatro del Giglio di Lucca, un numeroso gruppo di allievi della scuola ha conquistato l’accesso alla fase internazionale del Concorso Europeo CND 2023 che permetterà loro di confrontarsi con diverse nazioni quali Francia, Spagna, Lussemburgo, Belgio.

“Armonia Danza Arte & Movimento“, porterà in scena al Teatro Metropol e al Teatro Palau de Congresos di Tarragona: la coreografia di Classico di Martina Grisafi “Walzer dei Fiori“, eseguita dalle allieve di età 10-11 anni: Francesca Figliola, Gemma Priolo, Giulia Lunardi, Giulia Martinelli, Martina Cami, Nicole Tomei, Vittoria Borelli e Vittoria Fenili; gli assoli di Classico, eseguiti da Lara Capocchi 12 anni e Sara Figuccia 11 anni preparate dall’insegnante Sara Vannelli; gli assoli di Modern eseguiti da Benedetta Biggi e Giulia Buchignani entrambe di anni 17 con le coreografie di Sara Giorgetti.

La scuola “Armonia Danza Arte & Movimento“ ringrazia tutti i genitori dei ragazzi e gli organizzatori del Concorso sia italiano che europeo, che hanno permesso tutto questo, augurandosi di rappresentare l’Italia al meglio.

"Questa scuola - si legge in una nota - è una realtà che da molti anni opera sul territorio con un team di docenti che sanno lavorare insieme e che accanto alla indubbia professionalità sanno mettere a frutto le proprie specifiche qualità".

"Sara Giorgetti, Martina Grisafi e Sara Vannelli lavorano in vista di una crescita personale e artistica dei propri allievi- aggiunge la nota - , trasmettendo loro la conoscenza, l’amore e la passione per questa meravigliosa disciplinaarte che è la danza. Molte le allieve che hanno spiccato il volo verso altre realtà regionali e internazionali, per l’avviamento alla professione".

Nella foto qui sopra, le insegnanti della scuola “Armonia Danza Arte & Movimento“ di Capannori.

Ma. Ste.