Arianna Bertolucci protagonista tra le senior Gym Star sul podio al campionato regionale Uisp

Una trasferta che ha portato alla conquista di alcuni podi, quella a Montelupo, per la Gym Star. E’ Arianna Bertolucci a far da protagonista tra le senior della squadra al campionato regionale Uisp. Arianna, diciotto anni, è la ginnasta di maggior esperienza e la più titolata tra le atlete in attività del team capannorese e ha dimostrato il suo valore già in questo inizio stagione sotto i riflettori delle prime due prove regionali Uisp, gareggiando tra le senior della 3ª categoria élite. Arianna ha conquistato domenica 2 l’oro al nastro e il bronzo al cerchio nelle classifiche di giornata alla seconda prova regionale di Montelupo, ma aveva già centrato il podio con entrambi gli attrezzi con l’argento al cerchio e il bronzo al nastro alla prima prova di gennaio a Rosignano. Arianna ipoteca così un’ottima qualificazione in vista dei prossimi Campionati Nazionali Uisp di Cesena previsti per giugno, dove si impegnerà a tenere alti i colori capannoresi e toscani.

Buono anche l’andamento di gara delle compagne per le fasce d’età junior senior. Ha conquistato medaglia per il terzo posto al cerchio la senior Elisa Cipriani (prima prova, 3ª categoria élite) e si è aggiudicata il bronzo anche la senior Luna Cristofani per le clavette (prima prova, 3ª categoria). Meritevoli di nota i due quarti posti della junior Lisa Ramacciotti, sia per la classifica a cerchio che a palla (seconda prova, 3ª categoria élite). A esordire tra le senior di 3ª categoria élite è scesa in pedana Ilaria Riccomini, che ha presentato le nuove composizioni di livello gold a cerchio e a clavette.