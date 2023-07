Arbitri, promozioni e nomine Un bilancio più che positivo

Due promozioni e tre nomine nelle Commissioni Nazionali. Bilancio più che positivo. Notevoli soddisfazioni per la sezione “Gianni“ arbitri di Lucca. L’AIA ha presentato la formazione dei Ruoli per la stagione 2023-2024 sancendo il passaggio di categoria per Tommaso Bassetti e Gabriele Fiorillo, promossi dalla Commissione Arbitri Regionale Toscana alla Commissione Arbitri Nazionale serie D. Importante e significativa è stata, altresì, la nomina di Silvio Gemignani quale componente nella Commissione Arbitri Dilettanti che gestisce gli osservatori arbitrali a livello nazionale per la Lega Dilettanti. Gemignani, che era nei ruoli degli osservatori arbitrali della Commissione Osservatori Nazionale, ha sempre goduto della massima fiducia dei vertici dell’Aia, ha sempre svolto il suo mandato in maniera encomiabile tanto da essere designato nella finale di Supercoppa a Riad nella sfida tra Milan e Inter.

Altre due nomine a livello nazionale sono state fatte per Massimiliano Luporini inserito nella Commissione Modulo Regolamento del Settore Tecnico e Michele De Francesca quale referente degli Esperti Legali per la Regione Toscana. A loro vanno ad aggiungersi la conferma di Leonardo Tesi come assistente in Can C, l’osservatore alla Con Pro Luca Cesaretti che proprio nel 2023 ha fatto il suo debutto in serie A, e l’Oa Guido Baldassari come osservatore alla Con Dil, nonché la conferma di Riccardo Bianchi come componente della Commissione Regionale Arbitri Toscana. Ma tanti altri ragazzi che operano in regione sono pronti per riuscire ad arrivare dove sono arrivati i loro predecessori e su questo la sezione sta già lavorando. Il presidente Antonio Ruffo è molto soddisfatto: "La valorizzazione dell’impegno e della professionalità che hanno dimostrato questi associati e i risultati raggiunti, dimostrano come il lavoro che questa sezione, del Direttivo e di tutti gli associati, ha profuso negli anni, non è stata fatta a caso, ma con un preciso percorso formativo e organizzativo che oggi, come in passato e spero anche in futuro, ci fa riempire di gioia per i significativi risultati".

Ma. Ste.